Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत विद्यालय में हुआ पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: फोटो नं.02,राम नारायण सिंह पल्स टू बालिका विद्यालय में गुरुवार को पौध रोपण कार्यक्रम में पौधे लेकर तैयार विद्यालय की छात्राएं व शिक्षिका।

Begusarai News: एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत विद्यालय में हुआ पौधरोपण

Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। प्रखंड के परियोजना राम नारायण सिंह पल्स टू बालिका विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत गुरुवार को पौधरोपण किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण को हरा-भरा बनाना और बच्चों में प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाध्यापिका सरिता कुमारी और शिक्षकों की उपस्थिति में की गई। विद्यालय परिसर में आम, महोगिनी, नीम और अशोक के पौधे लगाए गए। खास बात यह रही कि प्रत्येक बच्चे ने अपने हाथों से एक-एक पौधा लगाकर उसे ‘मां के नाम’ समर्पित किया। प्रधानाध्यापिका ने कहा कि ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ अभियान सिर्फ पौधरोपण नहीं है बल्कि यह मां के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है।

ये भी पढ़ें:Dumka News: डॉन बोस्को स्कूल में मनाया गया पौधारोपण महोत्सव

उन्होंने बच्चों से कहा कि जिस तरह मां हमें पालती-पोसती है, उसी तरह हमें भी इन पौधों की देखभाल करनी है। शिक्षकों ने बच्चों को बताया कि पेड़ों से हमें शुद्ध हवा, छाया और फल मिलते हैं। इसलिए हर छात्र अपने लगाए हुए पौधे की जिम्मेदारी संभालेगा और उसे बड़ा करेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।