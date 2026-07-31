Begusarai News: कर्मियों को डीसीएचबी को लेकर दी गई ट्रेनिंग
Begusarai News: बीहट में 1 से 31 अगस्त तक होने वाले डीसीएचबी जनगणना के लिए अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में बीडीओ ने भूमि, शैक्षणिक संस्थान, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का डेटा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में कई अधिकारियो ने भाग लिया।
Begusarai News: बीहट। एक अगस्त से 31 अगस्त तक होने वाले डीसीएचबी यानी जिला जनगणना पुस्तिका को लेकर अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। बरौनी प्रखंड मुख्यालस स्थित नीरज सभागार में हुए प्रशिक्षण शिविर में बीडीओ ने डीसीएचबी को लेकर जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व गांव के अनुसार कृषि, गैर कृषियोग्य भूमि का रकवा, शैक्षणिक संस्थान, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थय सुविधा, पशु अस्पताल, पेयजल सुविधा, स्वच्छता, संचार तथा आधारभूत संरचना का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। मौके पर सीओ हेमंत अंकुर, सीडीपीओ प्रीति कुमारी, प्रखंड आपूर्ति अधिकारी संजीव कुमार, बीएसओ सत्येन्द्र कुमार, प्रखंड कल्याण अधिकारी बैजू पासवान, श्रम प्रवर्तन अधिकारी हिमांशु शेखर, राजस्व अधिकारी रामविनोद ठाकुर, प्रखंड कृषि अधिकारी आयुष सिंह आदि मौजूद थे।
(नि.सं.)
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