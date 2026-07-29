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Begusarai News: बरौनी जंक्शन पर घटना के बाद खुली रेल प्रशासन की नींद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: फोटो नं.13,लगेज स्कैनर मशीन लगने के लगभग आठ माह बाद लगा केबिन।स्त करने के लिए बरौनी जंक्शन के मुख्य टिकट घर परिसर स्थित पोर्टिको में लगभग आठ माह पूर्व लगेज स्कैनर मशीन लगाई गई थी। रेलवे की टेक्निकल...

Begusarai News: बरौनी जंक्शन पर घटना के बाद खुली रेल प्रशासन की नींद

Begusarai News: बरौनी। सोनपुर मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों में शामिल बरौनी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बरौनी जंक्शन के मुख्य टिकट घर परिसर स्थित पोर्टिको में लगभग आठ माह पूर्व लगेज स्कैनर मशीन लगाई गई थी। रेलवे की टेक्निकल टीम द्वारा पोर्टिको के पास इसे इंस्टॉल कर मशीन को चालू कर दिया गया।लेकिन मशीन लगने के आठ माह बीत जाने के बाबजूद इसका केबिन नहीं लगाया गया। इसी दौरान गत 22 जुलाई को लगेज स्कैनर मशीन के रोलर में हाथ फंसने से लगभग डेढ़ साल के बच्चे का हाथ बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक घायल बच्चा अपने परिजन के साथ पोर्टिंको में था और खेलते खेलते मशीन के नीचे पहुंच गया।

इसी दौरान उक्त घटना घटित हो गई। इसके बाद रेल प्रशासन की महीनों की निद्रा टूटी और 27 जुलाई यानि गत सोमवार को आनन फानन में रेल प्रशासन द्वारा लगेज स्कैनर मशीन में केबिन लगा दिया गया।

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