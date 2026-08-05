Begusarai News: बछवाड़ा में ट्रेन से कटकर युवक की मौत

Begusarai News: बछवाड़ा में ट्रेन से कटकर युवक की मौत
Begusarai News: बछवाड़ा में बरौनी-बछवाड़ा रेलखंड पर गुमटी संख्या-20 के निकट एक युवक ट्रेन से कटकर मौके पर ही मृत हो गया। मृतक की पहचान अर्जुन पाठक के रूप में हुई है, जो मानसिक विक्षिप्त थे। परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है, जबकि रेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
Begusarai News: बछवाड़ा। बरौनी-बछवाड़ा रेलखंड पर रानी गांव के समीप रेलवे गुमटी संख्या-20 पर अज्ञात ट्रेन से कटकर एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रानी- तीन पंचायत के वार्ड संख्या-एक निवासी कमलेश्वरी पाठक के 47 वर्षीय पुत्र अर्जुन पाठक के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अर्जुन पाठक पिछले कई महीनों से विक्षिप्त हालत में इधर-उधर भटक रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया।
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