Begusarai News: बीहट में युवक ने की खुदकुशी
Begusarai News: बीहट के वार्ड 27 में 22 वर्षीय रौशन कुमार ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वह कुछ समय से सूखे नशे का सेवन कर रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सौंप दिया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर शोक का माहौल है।
Begusarai News: बीहट। एफसीआई थाना क्षेत्र के बीहट सदानंदपुर टोला वार्ड 27 में स्व. संजय राम के इकलौते पुत्र 22 वर्षीय रौशन कुमार ने पंखे से लटककर सोमवार की देर शाम खुदकुशी कर ली। एफसीआई थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेजा। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक कुछ समय से सूखे नशे का सेवन कर रहा था। एफसीआई थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर मृतक के परिजन को सौंप दिया गया है। (नि.सं.)
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