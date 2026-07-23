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Begusarai News: बछवाड़ा में सर्पदंश से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बछवाड़ा की अरवा पंचायत के वार्ड संख्या- 6 में 55 वर्षीया गीता देवी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। वह अपने फूंस के घर में सो रही थी, जब सुबह 3 बजे एक विषधर ने उसे डंस लिया। परिजनों ने स्थानीय क्लीनिक में उपचार के लिए ले जाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Begusarai News: बछवाड़ा में सर्पदंश से महिला की मौत

Begusarai News: बछवाड़ा। अरवा पंचायत के वार्ड संख्या- 6 निवासी रामदेव साह की 55 वर्षीया पत्नी गीता देवी की गुरुवार की अहले सुबह सर्पदंश से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उक्त महिला अपने फूंस के घर में सो रही थी। इसी बीच सुबह करीब 3:00 बजे एक विषधर ने उसके पैर में डंस लिया। उसकी चीख पर परिवार के लोग जब जागे तब सांप तेजी से अंधेरे की तरफ झाड़ी में भागते दिखा। परिजनों ने उसे उपचार के लिए स्थानीय क्लीनिक ले गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत करार दे दिया।

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