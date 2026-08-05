Begusarai News: पोखर में डूबने से युवक की मौत
Begusarai News: साहेबपुरकमाल के सबदलपुर गाँव में मंगलवार रात एक युवक, बिट्टू कुमार, पोखर में डूबकर मर गया। मृतक पोखर के किनारे टहलते समय फिसल गया। स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी एसडीआरएफ की टीम ने दी।
Begusarai News: साहेबपुरकमाल। सबदलपुर गांव में मंगलवार की रात पानी भरे पोखर में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी। एसडीआरएफ की टीम की मदद से उसका शव पोखर से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान गांव निवासी 31 वर्षीय बिट्टू कुमार के रुप में की गयी। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि परिजनों व ग्रामीणों ने बताया कि युवक पोखर के किनारे टहल रहा था। इसी क्रम में फिसल कर पोखर में जा गिरा। जब तक लोगों को कुछ पता चलता, तब तक डूब चुका था। इसके बाद परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।