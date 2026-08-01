Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: बीटेक के छात्र का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बछवाड़ा में शनिवार सुबह 19 वर्षीय प्रिंस कुमार का शव गांव पहुंचा, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। प्रिंस समस्तीपुर जिले के सरायरंजन इंजीनियरिंग कालेज में बी-टेक की पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार को स्नान करते समय वह गहरे पानी में डूब गया। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया।

Begusarai News: बीटेक के छात्र का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम

Begusarai News: बछवाड़ा, निज संवाददाता। रानी-दो पंचायत के वार्ड संख्या 15 शिबू टोल निवासी विपिन कुमार के 19 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार का शव शनिवार की सुबह गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि प्रिंस कुमार समस्तीपुर जिले के सरायरंजन इंजीनियरिंग कालेज में बी-टेक मैकेनिकल का छात्र था। वह पिछले करीब 1 साल से वहां रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह शुक्रवार की शाम को सराय रंजन के भुतहा पुल के समीप नदी में स्नान करने गया था। स्नान के दौरान ही वह गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया। स्थानीय लोगों की मदद से करीब आधे घंटे बाद उसे पानी से बाहर निकाल कर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इधर, घटना के बाद स्थानीय पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। शुक्रवार की शाम घटना की सूचना के बाद मृतक के परिजन सरायरंजन पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि प्रिंस दो भाइयों में बड़ा था। शनिवार की सुबह प्रिंस का शव शिबू टोल पहुंचते ही परिजनों के विलाप से माहौल गमगीन बना था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।