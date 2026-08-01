Begusarai News: बीटेक के छात्र का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम

Begusarai News: बछवाड़ा, निज संवाददाता। रानी-दो पंचायत के वार्ड संख्या 15 शिबू टोल निवासी विपिन कुमार के 19 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार का शव शनिवार की सुबह गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि प्रिंस कुमार समस्तीपुर जिले के सरायरंजन इंजीनियरिंग कालेज में बी-टेक मैकेनिकल का छात्र था। वह पिछले करीब 1 साल से वहां रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह शुक्रवार की शाम को सराय रंजन के भुतहा पुल के समीप नदी में स्नान करने गया था। स्नान के दौरान ही वह गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया। स्थानीय लोगों की मदद से करीब आधे घंटे बाद उसे पानी से बाहर निकाल कर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।