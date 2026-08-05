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Begusarai News: पोखर में डूबने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बिट्टू कुमार, 31 वर्षीय युवक, सबदलपुर गांव में मंगलवार रात एक पोखर में डूबने से मर गया। घटनाक्रम के अनुसार, वह पोखर के किनारे टहल रहा था और अचानक फिसलकर गिर गया। स्थानीय लोगों ने पानी में डूबने के बाद उसे बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Begusarai News: पोखर में डूबने से युवक की मौत

Begusarai News: साहेबपुरकमाल। सबदलपुर गांव में मंगलवार की रात पानी भरे पोखर में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी। एसडीआरएफ की टीम की मदद से उसका शव पोखर से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान गांव निवासी 31 वर्षीय बिट्टू कुमार के रुप में की गयी। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि परिजनों व ग्रामीणों ने बताया कि युवक पोखर के किनारे टहल रहा था। इसी क्रम में फिसल कर पोखर में जा गिरा। जब तक लोगों को कुछ पता चलता, तब तक डूब चुका था। इसके बाद परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया है।

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