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Begusarai News: सांख के दैता कुआं से युवक का शव बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सांख मोबारकपुर में 24 वर्षीय रोहित कुमार की कुएं में गिरने से मौत हो गई। वह विक्षिप्त था और सोमवार सुबह से लापता था। स्थानीय पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मामले की जांच जारी है।

Begusarai News: सांख के दैता कुआं से युवक का शव बरामद

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सांख मोबारकपुर स्थित दैता कुआं में गिरने से एक युवक की मौत हो गयी। मृतक जिनेदपुर गांव निवासी 24 वर्षीय रोहित कुमार था। वह रंजीत दास का पुत्र था। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। कुंआ में शव मिलने की खबर मिलते ही देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रस्सी के सहारे युवक के शव को बाहर निकाला। घटना की सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि विक्षिप्त था। वह सोमवार की सुबह से घर से निकला था।

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उसे लगा कि वह रात तक लौट आएगा। लेकिन अगले दिन उसके कुंआ में शव मिलने की मनहूस खबर आयी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गयी है।

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