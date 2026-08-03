Begusarai News: मालगाड़ी पर चढ़े युवक की करंट लगने से मौत
Begusarai News: बछवाड़ा के विद्यापति धाम रेलवे स्टेशन पर 25000 वोल्ट के ओवरहेड तार की चपेट में आने से 40 वर्षीय रामकृपाल महतो की मौत हो गई। युवक अपने परिवार के साथ जलाभिषेक के लिए गया था। घटना के बाद मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
Begusarai News: बछवाड़ा, निज संवाददाता। राजकीय रेल थाना बछवाड़ा अंतर्गत विद्यापति धाम रेलवे स्टेशन पर सोमवार को 25000 वोल्ट के रेलवे ओवरहेड तार की करंट से झुलस कर एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-1 गढ़सिसई गांव निवासी अशर्फी महतो के 40 वर्षीय पुत्र रामकृपाल महतो के रूप में की गई है। बताया गया है कि उक्त युवक सावन की पहली सोमवारी पर अपने परिजनों के साथ जलाभिषेक करने विद्यापति धाम गया था। घटना के बाद मेला क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी रही।
घटना की बाबत बछवाड़ा रेल थानाध्यक्ष मनीष कुमार मधुकर ने बताया कि विद्यापति धाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-3 पर तेल टैंकर वाली मालगाड़ी के ऊपर उक्त युवक चढ़ा था। इसी दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गया। इससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया गया।
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