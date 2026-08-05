Begusarai News: बिदुलिया गांव में पसरा मातम
Begusarai News: बुधवार को हुए सड़क हादसा में बिदुलिया गांव के एक युवक की भी गई जान... गणपत की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक गणपत अपने पिता की दू
Begusarai News: खोदावंदपुर , निज संवाददाता। गणपत सहनी की मौत से बिदुलिया गांव में मातम पसरा हुआ है। गणपत अपने परिवार का कमाऊ सदस्य था। उसकी असामयिक मौत से उसके परिजनों के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। गणपत की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
गणपत का परिवार
स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक गणपत अपने पिता की दूसरी पत्नी किरण देवी की संतान था। वह अत्यंत गरीब परिवार से जुड़ा था। वह मेहनत मजदूरी करता था जिससे परिवार का गुजर बसर होता था। ग्रामीणों ने बताया कि गणपत सहनी की पहली पत्नी मुसिया देवी से तीन पुत्र मिथुन सहनी,छोटू सहनी एवं शिवा सहनी है। जबकि गणपत सहनी की दूसरी पत्नी से भी तीन पुत्र नीतीश कुमार,गणपत सहनी एवं विकास सहनी हुआ।दूसरी पत्नी से चार पुत्रियों भी हुई। जिनमें से दो पुत्रियों की शादी हो चुकी है।
गौतम सहनी की हालत
इस सड़क हादसा में गम्भीर रूप से घायल गौतम सहनी के बारे में लोगों ने बताया कि वह अपने दो भाइयों में छोटा है। उसे एक बहन भी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गौतम का बड़े भाई अंशु कुमार है एवं सिमरन कुमारी उसकी बहन है।
रिश्तेदारी
मृतक व जख्मी युवक हैं आपस में रिश्तेदार बिदुलिया गांव के मृतक गणपत सहनी मेही सहनी टोला के जख्मी गौतम सहनी का ममेरा भाई बताया गया है। जबकि बिदुलिया गांव के मृतक गणपत सहनी एवं कुंभी गांव के मृतक पवन सहनी आपस में मौसेरा भाई बताया जा रहा है।
अतिरिक्त प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।