Begusarai News: वीरपुर : बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 10 वीं की छात्रा की मौत

Begusarai News: वीरपुर : बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 10 वीं की छात्रा की मौत
Begusarai News: फोटो नंबर: 17, भवानन्दपुर के बूढ़ी गंडक नदी घाट पर छात्रा का शव मिलने के बाद देखने के लिए जुटी भीड़।
Begusarai News: वीरपुर,निज संवाददाता। भवानंदपुर पंचायत के पबड़ा ढाब निवासी 14 वर्षीया आयुषी कुमारी की लाश गांव के ही बूढ़ी गंडक नदी से बुधवार को बरामद हुई। वह नवीन कुमार सिंह की पुत्री थी और 10 वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह मंगलवार से ही घर से गायब थी। आशंका है कि स्नान के दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई।
परिवार की खोजबीन
परिजनों ने बताया कि वह मंगलवार सुबह 10 बजे घर से गायब हो गई थी। घर के लोगों को लगा कि वह पढ़ने के लिए स्कूल या कोचिंग गई होगी। किन्तु देर शाम तक जब वह नहीं लौटी तो उसके परिजन चिंतित हो गए और उसकी खोजबीन में जुट गए। आसपास हर जगह खोजने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला।
लाश की बरामदगी
बुधवार की अहले सुबह जब कुछ लोग पबरा घाट के किनारे खेत में घास काटने गए तो वहां चप्पल देखी। उन्होंने छात्रा के परिजनों को बुलाया तो चप्पल उसी लड़की की थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर शव की नदी में खोजबीन शुरू की। करीब 4 घण्टे बाद घाट से एक किलोमीटर दूर लाल दियारा के पास नदी की झाड़ी में उसका शव फंसा पाया गया। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां जुट गई।
पुलिस और प्रशासनिक प्रतिक्रिया
उसके माता-पिता,चाचा,दोनों भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। घटना की सूचना पर बीडीओ पंकज कुमार शक्तिधर व सीओ भाई वीरेंद्र भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों ढांढस बंधाया। साथ ही निर्धारित सरकारी मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। थानाध्यक्ष राजू रंजन कुमार, एसआई ऋषिकेश भारद्वाज व परमा पासवान ने मौके पर पहुंच हादसे की जांच शुरू की। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मुखिया दीपक कुमार,पूर्व पंसस अजय झा,सुरेश पासवान,शम्भू सिंह,संजय पासवान आदि ने भी परिजनों को सांत्वना दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया लड़की की मौत डूबने से हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। वैसे पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।
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