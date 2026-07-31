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Begusarai News: पति का श्राद्धकर्म के चौथे दिन गंगा स्नान करने जा रही पत्नी की हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: 17 जुलाई को बीमारी की वजह से पति की हो गयी थी मौततका के परिजन। बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर पुल के समीप शुक्रवार की सुबह स्कॉर्पियो व बाइक के बीच टक्कर हो गई। इसमें...

Begusarai News: पति का श्राद्धकर्म के चौथे दिन गंगा स्नान करने जा रही पत्नी की हादसे में मौत

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर पुल के समीप शुक्रवार की सुबह स्कॉर्पियो व बाइक के बीच टक्कर हो गई। इसमें बाइक पर सवार 45 वर्षीया मंजू देवी नीचे गिर गयी। बाइक उसका दामाद अंगद कुमार चला रहा था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन-फानन में इलाज के लिए उसे भगवानपुर पीएससी में भर्ती कराया गया। जहां उसे प्रारंभिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जहां आईसीयू में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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मृतका की पहचान

मृतका भगवानपुर थाना के ताजपुर निवासी स्व. रोशन पासवान की 45 वर्षीय पत्नी मंजू देवी थी। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। नगर थाने की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम् करा परिजनों को सौंप दिया।

घटना का विवरण

मृतका का दामाद लक्ष्मी पासवान ने बताया कि उनकी सास दूसरे दामाद अंगद कुमार के साथ गंगा स्नान करने के लिए बाइक से सिमरिया जा रही थी। ताकि गंगा स्नान कर घर लौट कर घर में शांति के लिए पूजा पाठ कर सके। लेकिन भगवान को यह सब मंजूर नहीं था। हादसे में वह असयम में ही काल के गाल में समा गयी। उन्होंने बताया कि उनके ससुर रोशन पासवान की बीमारी के कारण 17 जुलाई को मौत हो गई थी। 26- 27 जुलाई को उनका श्राद्धकर्म समापन हुआ था। उसके बाद पूजा पाठ एवं शांति के लिए गंगा स्नान करने के लिए सिमरिया जा रही थी। इसी दौरान भगवानपुर पुल के समीप स्कार्पियो ने बाइक में ठोकर मार दी। इससे उनकी मौत हो गई।

परिवार की स्थिति

संजोग से गन्ना मंत्री संजय पासवान आईसीयू पहुंचे थे। रोते बिलखते परिवार से मिलकर पीड़ित परिजनों से मिलकर ढाँढस बंधाया। साथ ही आश्वासन दिया हर संभव मदद करेंगे। रिपोर्टर:मनोज सहनी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दुर्घटना कब हुई?
दुर्घटना शुक्रवार की सुबह हुई।
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