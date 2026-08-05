Begusarai News: पेज 3:::मोबाइल दुकान पर जाने के लिए निकले थे तीनों लड़के
Begusarai News: चेरियाबरियारपुर में एक दुखद दुर्घटना हुई, जिसमें तीन लड़के कोरजाना के पास बाइक से जा रहे थे। पवन, जो मोबाइल दुकान का मालिक था, अपने दो रिश्तेदारों के साथ नागपंचमी पर्व मनाने के लिए जा रहा था। यह घटना विश्वकर्मा चौक के पास हुई।
Begusarai News: चेरियाबरियारपुर। थाना क्षेत्र के कोरजाना में स्टेट हाइवे पर हुई दुर्घटना में बाइक सवार तीनों लड़के चेरियाबरियारपुर जा रहे थे। पवन के परिजनों ने बताया कि चेरियाबरियारपुर के विश्वकर्मा चौक के नजदीक मोबाइल दुकान है। उसी दुकान पर जाने के लिए तीनों कुम्भी से निकले थे। तीनों लड़के आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। मोबाइल दुकान पवन की है। पवन उन दोनों को घुमाने के लिए अपने साथ ले जा रहा था। तीनों कुम्भी में नागपंचमी पर्व मनाने के लिए जुटे थे।
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