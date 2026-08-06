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Begusarai News: बेगूसराय में ट्रक से कुचलकर एक काँवरिया व एक चालक की मौत, छह शिवभक्त जख्मी

By Manoj Kumar Sahni
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय के साहेबपुर कुमाल थाना क्षेत्र में एनएच-31 पर एक तेज गति से आ रहा ट्रक ने टेंपो को कुचल दिया। इस हादसे में टेंपो के चालक और एक कांवरिया की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

बेगूसराय में ट्रक से कुचलकर एक काँवरिया व एक चालक की मौत, छह शिवभक्त जख्मी
बेगूसराय में ट्रक से कुचलकर एक काँवरिया व एक चालक की मौत, छह शिवभक्त जख्मी

Begusarai News: बेगूसराय के साहेबपुर कुमाल थाना क्षेत्र के सानहा ढाला के समीप एनएच -31 पर गुरुवार की अहले सुबह तेज गति से आस रहा नियंत्रित ट्रक ने टेंपो को कुचल दिया। इससे टेंपो को पीछे से धक्का देने वाले एक कांवरिया और टेंपो के चालक की मौत हो गई। जबकि छह शिव भक्त जख़्मी हो गए।

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मृतक की पहचान

मृतक अनिल सहनी वैशाली जिले के राजापाकर थाना के जानदहा गांव निवासी राम पुकार सहनी का पुत्र था। जबकि दूसरा मृतक चालक मो. कारी बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र का बताया गया है। मौत की खबर मिलते ही काँवरिया और उसके परिजनों में कोहराम मच गया।

घायलों का उपचार

सदर अस्पताल पहुंचे एक काँवारिया ने बताया कि वे लोग बरौनी से सी एन जी वाले दो टेंपो किए थे। टेंपो पर 9 आदमी सवार थे। सबों को बरौनी से सुल्तानगंज जाना था। उसके बाद बाबाधाम जाकर भगवान भोले को जलाभिषेक करते। इसी दौरान सनहा ढाला के समीप एक टेंपो खराब हो गई। खराब टेंपो को चालक और क काँवरिया मिलकर धक्का देकर सड़क किनारे कर रहा था। इसी दौरान पश्चिम दिशा से तेज गति से आ रहा अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से सबों को कुचल दिया। इससे टेंपो के चालक मोहम्मद कारी की मौत हो गई। जबकि काँवारिया अनिल सहनी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। पुलिस जांच में जुट गयी है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दुर्घटना कब हुई?
दुर्घटना गुरुवार की अहले सुबह हुई।
Manoj Kumar Sahni

लेखक के बारे में

Manoj Kumar Sahni

शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।


कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।

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