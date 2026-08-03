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Begusarai News: बेगूसराय: ट्रैक्टर व बाइक की टक्कर में मां-बेटे की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: प्रादेशिक... बेगूसराय- मटिहानी रोड पर आवागमन रहा बाधित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पानी गाछी के समीप की घटना फोटो-17, स

Begusarai News: बेगूसराय: ट्रैक्टर व बाइक की टक्कर में मां-बेटे की मौत

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पानगाछी के समीप सोमवार की सुबह ट्रैक्टर व बाइक के बीच टक्कर हो गई। इसमें बाइक पर सवार मां-बेटे की मौत हो गई। मृतक 23 वर्षीय हरिओम कुमार नयागांव थाना क्षेत्र के छितरौर गांव निवासी नरेश राय का पुत्र था। जबकि उनकी मां 42 वर्षीय गीता देवी थी। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

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घटना की समय और स्थान

नागपंचमी व पहली सोमवारी पर दोनों मां-बेटा बाइक से गंगा स्नान करने के लिए खोरमपुर गंगा घाट जा रहे थे। घटना से गुस्साये लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर पहुंचे सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडेय ने शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया कि नरेश राय का आवास बेगूसराय शहर के हेमरा स्थित विवेकानगर मोहल्ला में है।

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मां-बेटे की यात्रा

नागपंचमी व पहली सोमवार को लेकर सुबह में ही हरिओम कुमार अपनी मां को गंगा स्नान कराने के लिए बाइक से खोरमपुर गंगा घाट की ओर जा रहा था। इसी दौरान पानगाछी के समीप पहुंचते ही ईंट से लदा ट्रैक्टर ठोकर मारते हुए आगे निकल गया। इससे बाइक के साथ मां-बेटा दूर जा गिरे। इसमें मां- बेटे की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम पहले पहुंची। पुलिस हरिओम कुमार के जिंदा होने की उम्मीद में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लायी, लेकिन उसकी मौत पहले हो चुकी थी। सदर अस्पताल से परिजनों ने हरिओम कुमार का शव उठाया व घटनास्थल पर लेकर पहुंच गये। उसके बाद मां-बेटा के शव के साथ सड़क को जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे बेगूसराय-मटिहानी पथ करीब एक घंटा तक जाम रहा। जाम की खबर सुन मुफस्सिल थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते हुए भीड़ आक्रोशित हो गयी। उसके बाद सदर एसडीपीओ-वन आनंद कुमार पांडेय घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर डीएसपी को भी भीड़ के आक्रोश सामना करना पड़ा। बाद में लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लिया व पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उसके बाद आवागमन शुरू हो सका। परिजनों के अनुसार बेटी व नाति की सड़क हादसे में मौत की खबर सुन दिल्ली में हार्ट का इलाज करा रहे राम उदगार चौधरी सदमे में आ गये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह दुर्घटना कब और कहाँ हुई?
यह दुर्घटना सोमवार की सुबह बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पानगाछी के समीप हुई।
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