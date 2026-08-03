Begusarai News: बेगूसराय में गंगा स्नान करने जा रहे मां -बेटे की ट्रैक्टर व बाइक की टक्कर में हो गयी मौत
Begusarai News: बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई टक्कर में मां-बेटे की मौत हो गई। मृतक हरिओम कुमार और उनकी मां गीता देवी दोनों गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। घटना के बाद परिजन और लोग सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
Begusarai News: बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पानगाछी के समीप सोमवार की सुबह ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इसमें बाइक पर सवार मां -बेटे की मौत हो गई। मृतक 25 वर्षीय हरिओम कुमार नयागांव थाना क्षेत्र के छितरौर गांव निवासी नरेश सिंह का पुत्र था। जबकि उनकी मां 55 वर्षीय गीता देवी का नाम शामिल है।
परिवार का विवरण
परिजनों ने बताया कि नरेश सिंह का आवास शहर के हेमरा स्वामी विवेकानंदनगर मोहल्ला में है। सोमवार की सुबह हरिओम कुमार अपनी मां को गंगा स्नान करने के लिए बाइक से खोरमपुर गंगा घाट की ओर जा रहा था। इसी दौरान पानगाछी के समय पहुंचते ही ईंटलदा ट्रैक्टर ने बाइक में ठोकर मार दी। इससे वह दूर फेंका गया और मां- बेटे की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल- 112 की पुलिस टीम पहुंची। उसके बाद हरिओम को सदर अस्पताल लाया जा रहा था कि रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस पहुंची। घटना से गुस्साए लोगों ने दोनों शव को सड़क पर रख जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। थाना ध्यक्ष मनोज कुमार पुलिस बल के साथ पहुंच लोगों को समझाने में जुटे हैं।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंManoj Kumar Sahni
शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।
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