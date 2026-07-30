Begusarai News: चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में गिरने से महिला की मौत

Begusarai News: साहेबपुरकमाल स्टेशन पर एक महिला ट्रेन से उतरते समय गिर गई, जिससे उसकी गंभीर चोटें आईं। जब वह बेगूसराय के सांख तरैया गांव से घर लौट रही थी, तब यह घटना हुई। उसे समीपवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

Begusarai News: साहेबपुरकमाल, निज संवाददाता। बरौनी-कटिहार रेलखंड के साहेबपुरकमाल रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को करीब साढ़े नौ बजे ट्रेन से उतरने के चक्कर में गिरने से गंभीर रूप से जख्मी एक महिला की इलाज के क्रम में मौत हो गयी। मृतका की पहचान थाना क्षेत्र के साहेबपुरकमाल पूर्वी पंचायत के कुरहा गांव पठन टोली निवासी मो. इब्राहिम की करीब 54 वर्षीया पत्नी शाहजहां के रुप में की गयी।

घटना का विवरण स्थानीय लोगों व परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका बेगूसराय के सांख तरैया गांव स्थित अपनी बेटी के यहां से घर वापस लौट रही थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतका बेगूसराय रेलवे स्टेशन पहुंचकर पुणे-सहरसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ गयी। महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उक्त ट्रक साहेबपुरकमाल रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है।

घायल महिला का उपचार ट्रेन साहेबपुरकमाल रेलवे स्टेशन पहुंची तो मेन लाइन पर मालगाड़ी ट्रेन रुकी थी। इस कारण पुणे-सहरसा ट्रेन डाउन लाइन ट्रैक के लूप लाइन से धीमी गति से निकलने लगी। ट्रेन की गति धीमा होने पर महिला ट्रेन से उतरने लगी और फिसल कर गिरने से गंभीर रूप से जख्मी हो गयी। लोगों के शोर मचाने पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के एक जवान अनिमेष किशोर महिला के बचाव में आगे आये और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। मौत की सूचना पर पहुंची जीआरपी व आरपीएफ खगड़िया की टीम मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया।