Begusarai News: बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से किया जागरूक
Begusarai News: बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित... यह कार्यक्रम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत था। कार्यक्रम में जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन बेगू
Begusarai News: भगवानपुर, निज संवाददाता। महिला एवं बाल विकास निगम, बेगूसराय के तत्वावधान में पी.एम. श्री उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या महेशपुर में शुक्रवार को सखी वार्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत था। कार्यक्रम में जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन बेगूसराय के जिला मिशन समन्वयक राज कुमार सिन्हा* एवं वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ संजीत कुमार ने संयुक्त रूप से छात्र-छात्राओं को संबोधित किया।कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को विभिन्न सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006,साइबर क्राइम से बचाव के उपाय, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 181,साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर 1930, माहवारी स्वच्छता एवं नशामुक्ति,महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, अधिकार और उपलब्ध सहायता सेवाएं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
विशेषज्ञों ने बताया कि किसी भी समस्या की स्थिति में छात्राएं तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं।कार्यक्रम में विद्यालय कुल 145 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार साह, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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