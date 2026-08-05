Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: पेज 3:::मोबाइल दुकान पर जाने के लिए निकले थे तीनों लड़के

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: चेरियाबरियारपुर के कोरजाना में स्टेट हाइवे पर एक दुर्घटना में तीन बाइक सवार लड़के घायल हो गए। पवन अपने रिश्तेदारों के साथ मोबाइल दुकान जा रहा था। सभी नागपंचमी पर्व मनाने के लिए कुम्भी से निकले थे। यह दुकान पवन की है, जहां वह दोनों को दिखाने ले जा रहा था।

Begusarai News: पेज 3:::मोबाइल दुकान पर जाने के लिए निकले थे तीनों लड़के

Begusarai News: चेरियाबरियारपुर। थाना क्षेत्र के कोरजाना में स्टेट हाइवे पर हुई दुर्घटना में बाइक सवार तीनों लड़के चेरियाबरियारपुर जा रहे थे। पवन के परिजनों ने बताया कि चेरियाबरियारपुर के विश्वकर्मा चौक के नजदीक मोबाइल दुकान है। उसी दुकान पर जाने के लिए तीनों कुम्भी से निकले थे। तीनों लड़के आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। मोबाइल दुकान पवन की है। पवन उन दोनों को घुमाने के लिए अपने साथ ले जा रहा था। तीनों कुम्भी में नागपंचमी पर्व मनाने के लिए जुटे थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Accident Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।