Begusarai News: नदैल घाट में मोबाइल दुकान का चदरा काटकर चोरी
Begusarai News: बखरी के नदैल घाट स्थित एक मोबाइल दुकान से चोरों ने 80 हजार रुपये की मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी की। दुकानदार नेहाल कुमार ने बताया कि वह रात में दुकान बंद करके घर चले गए थे। सुबह जब लौटे तो देखा कि दुकान की छत टूटी हुई है और कई कीपैड मोबाइल एवं स्मार्ट घड़ियां गायब हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर रही है।
Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के नदैल घाट स्थित एक मोबाइल दुकान में मंगलवार की रात चोरों ने छत का चदरा काटकर लगभग 80 हजार रुपये मूल्य के मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी कर ली। घटना से क्षेत्र के दुकानदारों में दहशत का माहौल है। दुकानदार नेहाल कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे अपनी इनायत मोबाइल दुकान बंद कर मीरकलापुर नदैल स्थित घर चले गए।
घटना का विवरण
बुधवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान की छत का चदरा और अंदर की सेलिंग टूटी हुई थी। दुकान की जांच करने पर सैमसंग कंपनी के 13 कीपैड मोबाइल, नोकिया के तीन कीपैड मोबाइल, आइ-टेल कंपनी के 24 कीपैड मोबाइल, आठ ब्लूटूथ डिवाइस तथा नथिंग कंपनी की 11 स्मार्ट घड़ियां गायब मिलीं। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पर पता चला कि चोर रात करीब 2:30 बजे छत का चदरा और सेलिंग काटकर दुकान के अंदर हाथ डालकर एक-एक कर सभी सामान बाहर निकाल ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी है तथा मामले की जांच कर अग्रेतर कार्रवाई कर रही है।
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