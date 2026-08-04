Begusarai News: संशोधित: नशे की दवा स्प्रे कर प्रोफेसर व अवर योजना अधिकारी के घर से नकद समेत 40 लाख की चोरी

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। लोहियानगर थाना क्षेत्र में शातिर चोरों ने पुलिस को भीषण चोरी की घटना को अंजाम देकर चुनौती पेश कर रहे हैं। ताजा मामला बाघा स्वीपर कॉलोनी मोहल्ला की है। जहां सोमवार की देर रात एक फ्लैट के दो कमरों में चोर घुस आये। उसके बाद एक-एक कर चोरों ने घर वालों पर नशे की दवा स्प्रे कर नकद आठ लाख रुपए समेत 40 लाख रुपए के सोने के गहने की चोरी कर ली। पीड़ितों में एक प्रोफेसर तो दूसरा बेगूसराय का एक अवर योजना अधिकारी है। भीषण चोरी की घटना की सुन मोहल्ले में सनसनी फैल गयी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों जगह से चोरी गये सामानों की जानकारी ली।

घटना का विवरण

एसबीएसएस कॉलेज के प्रो. गोविंद कुमार ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ कमरे में सोये थे। रात में घर में खटखट की आवाज आने पर पत्नी उठी। उसके बाद वह एक चोर को घर से भागते देखा। वह मुझे उठाने का प्रयास की। हल्ला कर रही थी कि वह बेहोश हो गयी। उसकी भी नींद नहीं टूटि। चोरों ने गोदरेज तोड़कर उसके अंदर रखे छह लाख नकद व करीब 30 लाख रुपये के सोने के गहने की चोरी कर ली। प्रोफेसर ने बताया कि उनकी पत्नी ज्योति कुमारी जेके स्कूल में हाईस्कूल की शिक्षिका हैं। बाघा में ही जमीन खरीदने के लिए बतौर अग्रिम देने के लिए छह लाख रुपये सोमवार को ही बैंक से निकाले थे।