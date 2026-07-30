Begusarai News: गढ़पुरा: कुम्हारसो मॉडल स्कूल में चोरी
Begusarai News: गढ़पुरा के राजकीय एआरके मॉडल प्लस टू विद्यालय में बुधवार की रात चोरी हुई। प्रधानाध्यापक ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। चोर ने कंप्यूटर कक्ष का ताला तोड़कर पांच बैटरी, एक हेडफोन और एक सीलिंग चुरा ली। विद्यालय में रात्रि प्रहरी नहीं होना भी एक समस्या है।
Begusarai News: गढ़पुरा। राजकीय एआरके मॉडल प्लस टू विद्यालय कुम्हारसो में बुधवार की रात चोरी हो गई। प्रभारी प्रधानाध्यापक कुमारी विजया नंदिनी ने थाना में चोरी मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। सूचना पर पहुंचे एसआई किशन कुमार ने घटना की तहकीकात की। एचएम ने बताया कि विद्यालय के ऊपरी तल के कंप्यूटर कक्ष का ताला तोड़ कर कंप्यूटर की पांच बैटरी, एक हेडफोन तथा एक सीलिंग चुरा ले गया। इस विद्यालय में रात्रि प्रहरी नहीं है। घटना के संबंध में बीईओ तथा डीईओ को भी पत्र भेजा गया है।
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