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Begusarai News: वीरपुर में एचएम की हुई एफएलएन कार्यशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: वीरपुर। बीआरसी सभा कक्ष में बुधवार को प्राथमिक व मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की कार्यशाला हुई। इसमें एफएलएन टीएआरएल का प्रशिक्षण प्रखण्ड नॉडल शिक्षक हीरा कुमारी ने दिया।...

Begusarai News: वीरपुर में एचएम की हुई एफएलएन कार्यशाला

Begusarai News: वीरपुर। बीआरसी सभा कक्ष में बुधवार को प्राथमिक व मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की कार्यशाला हुई। इसमें एफएलएन टीएआरएल का प्रशिक्षण प्रखण्ड नॉडल शिक्षक हीरा कुमारी ने दिया। उन्होंने बताया कि वर्ग 4 से वर्ग 8 के बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान देने के लिए विद्यालय कार्य योजना बना कर काम किया जाना है। इसके तहत लक्ष्य,समूह,मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण इन चार उद्देश्यों पर एचएम को विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर बीआरसी के लेखापाल चंदन कुमार,एचएम सुमन कुमार,शंकर महतो,मनोज झा,सहदेव किशोर,सुरेश शर्मा,सत्यनारायण दास,राम नरेश चौधरी,सुकुमार सहनी, रंजन कुमार झा,प्रभाकर गौतम,बसंत कुमार,रितेश कुमार,राजेश कुमार आदि मौजूद थे।

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