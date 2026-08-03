Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: चेन पुलिंग को लेकर आरपीएफ चौकस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बरौनी। तेघड़ा-बरौनी रेलखंड पर चेनपुलिंग करने वाले लोगों पर आरपीएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया कि चेन पुलिंग पर अंकुश लगाने के लिए सादे लिबास में पुलिस की तैनाती की गई है। ऐसी घटना को अंजाम देने...

Begusarai News: चेन पुलिंग को लेकर आरपीएफ चौकस

Begusarai News: बरौनी। तेघड़ा-बरौनी रेलखंड पर चेनपुलिंग करने वाले लोगों पर आरपीएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया कि चेन पुलिंग पर अंकुश लगाने के लिए सादे लिबास में पुलिस की तैनाती की गई है। ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:सोनपुर मंडल में चेन पुलिंग पर बढ़ी सख्ती
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।