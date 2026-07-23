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Begusarai News: नहाने के दौरान गुंजरा चौर में डूबने से किशोर की गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था गुंजरा चौर गई। मृत बालक की माता ने बताया कि विक्रम खाना खाकर घर में टीवी देख रहा था। कुछ देर बाद अपने दोस्तों के सा

Begusarai News: नहाने के दौरान गुंजरा चौर में डूबने से किशोर की गई जान

Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। बखरी थाना क्षेत्र की मौजी हरिसिंह पंचायत स्थित गुंजरा चौर में गुरुवार को डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मौजी हरिसिंह पंचायत के वार्ड 14 निवासी अमरजीत राय के 15 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार के रुप में की गई। मृत बालक की माता ने बताया कि विक्रम खाना खाकर घर में टीवी देख रहा था। कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ नहाने चौर में चला गया।

बालकों की संगत

वहीं, विक्रम के साथ चौर में नहा रहे दूसरे बालक लालन राय के पुत्र लालबाबू कुमार ने बताया कि हमलोग साथ में चौर के किनारे नहा रहे थे। तभी विक्रम मुझे तैरना आता है, कहकर गहरे पानी में चला गया और वह गहरे पानी में जाकर डूबने लगा। हमलोगों ने उसे बचाना चाहा पर तैरना नहीं आने के कारण हमलोगों को गहरे पानी में जाने की हिम्मत नहीं हुई। तब हमलोगों ने विक्रम के घर फोन करके मामले की जानकारी दी।

ग्रामीणों की कोशिश

इधर, जानकारी मिलते की सैकड़ों ग्रामीण उस चौर के पास पहुंचे और गांव के ही पांच-छह तैराक चौर में कूद कर आधा घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। बाहर निकालते ही परिजन उसे लेकर ग्रामीण चिकित्सक के पास गये जहां पर थोड़ी देर जांच-परख के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताते चलें कि विक्रम तीन भाई- बहन में सबसे छोटा भाई था और उत्क्रमित प्लस टू विद्यालय नदैल का छात्र था। उसकी एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और एक बड़ा भाई है जो अभी पढ़ रहा है।

पुलिस की जानकारी

इधर, विक्रम के डूबने की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। तब पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया। वहीं, बखरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा उक्त किशोर के डूबने की सूचना दी गई थी। रिपोर्टर:अग्निवेश वत्स

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कब और कहां पर यह घटना हुई?
यह घटना गुरुवार को बखरी थाना क्षेत्र के मौजी हरिसिंह पंचायत स्थित गुंजरा चौर में हुई।
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