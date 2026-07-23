Begusarai News: प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक के विरोध में शिक्षकों व कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध

Begusarai News: लीड युवा पेज ण्ण्ण् लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना होना चाहिए इसका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इसके प्रारूप

Begusarai News: बेगूसराय, हिन्दुस्तान टीम। प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक के विरोध में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के आह्वान पर एसबीएसएस कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मी ने काला बिल्ला विरोध जताया। इसका नेतृत्व महासचिव डॉ नीलेश कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि इसी तरह का विरोध कल भी जारी रहेगा।

विरोध का नेतृत्व इस अवसर पर अवसर पर डॉ. अशोक कुमार, डॉ. संजय भगत, डॉ रुचि जैन, डॉ. विद्यासागर, डॉ. अमित गुंजन, डॉ. आरुणि कुमार, डॉ. राम विनोद, डॉ. सईदा रहमान,डॉ. राजीव कुमार, डॉ. महालक्ष्मी, डॉ. रूपेश कुमार, डॉ. गोविंद कुमार पासवान आदि ने विचार रखे। कहा कि उच्च शिक्षा के हितों की रक्षा के लिए शिक्षक समुदाय सदैव प्रतिबद्ध है। संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार शिक्षकों की भावनाओं एवं सुझावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करेगी। वक्ताओं ने कहा कि इसका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इसके प्रारूप को वापस नहीं ले लेती है। प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षकों ने प्रस्तावित विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की। कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता, पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना होना चाहिए। शिक्षकों, कर्मचारियों, एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए किसी विधेयक को लाया जाना चाहिए।

छात्रों की सक्रिय भागीदारी मौके पर डॉ. मीरा कुमारी, डॉ. रॉली कुमारी, डॉ. राजकुमार सिंह, डॉ. रंजना, डॉ. मो. परवेज, डॉ. रोमाना आफरिन, मो. अताउल्ला,डॉ धनंजय कुमार, डॉ. सौरभ घोष, डॉ. जयराम प्रसाद, , डॉ गुड़िया कुमारी,डा ऊषा किरण , डॉ अजय कुमार सिंह, लेखापाल धीरज कुमार, प्रधान लिपिक अमित कुमार, भंडारपाल मुकेश कुमार, राजीव कुमार, समीर कुमार, स्वाति कुमारी, रामसेवक,भानु चौधरी,कुमार गौरव,अरुण मालाकार,अनिल पोद्दार, मो. अजमल, सलित झा आदि सभी कर्मियों की सक्रिय भागीदारी रही. प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक को तत्काल वापस ले सरकार बरौनी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक के विरोध में गुरुवार को एपीएसएम कॉलेज, बरौनी के सभी शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने अपने नियमित शैक्षणिक व प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हाथ पर काला बिल्ला लगा कर सरकार की उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों के विरुद्ध अपना सशक्त व लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराया। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वह उच्च शिक्षा समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक को तत्काल वापस ले।

शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा शिक्षकों व कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि जब तक सरकार इस जनविरोधी व उच्च शिक्षा विरोधी विधेयक को वापस नहीं लेती है। तब तक उनका शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक व चरणबद्ध आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। इसी क्रम में शुक्रवार को भी सभी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी काला बिल्ला धारण कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उच्च शिक्षा से जुड़े सभी पक्षों से संवाद स्थापित कर सहमति के आधार पर आगे की नीति निर्धारित करें। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार