Begusarai News: शिक्षकों के जबरन तबादले के विरोध में डीईओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन
Begusarai News: शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापनली और ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग रेशनलाइजेशन नीति पर उठाए सवाल फोटो 15,स्थानांतरण के विरोध में डीईओ कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते बिहार...
Begusarai News: लाखो, निज प्रतिनिधि। रेशनलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों के जबरन स्थानांतरण के विरोध में बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के बैनर तले शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय के समक्ष शिक्षकों ने प्रतिरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
शिक्षकों की मांग
बाद में शिक्षकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए गोपगुट के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार समानुपातीकरण के नाम पर शिक्षकों का जबरन स्थानांतरण कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार मानक बदलकर कभी कक्षावार तो कभी छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता तय की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों से हटाया जा रहा है। इससे शिक्षकों में व्यापक असंतोष है।
आंदोलन की भविष्य की योजनाएं
उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर ऐच्छिक स्थानांतरण की बात करती है, जबकि दूसरी ओर मौजूदा नीति के तहत शिक्षकों को दबावपूर्वक स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका प्रतिकूल असर विद्यालयों में पढ़ाई पर पड़ेगा और कक्षावार शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने से संयुक्त कक्षाएं चलानी पड़ेंगी, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। कार्यकारी जिला महासचिव अभिषेक रंजन ने कहा कि शिक्षक एवं छात्र विरोधी रेशनलाइजेशन नीति के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से कक्षावार शिक्षकों की आवश्यकता को आधार बनाकर मानक निर्धारित करने तथा ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन में कार्यकारी जिलाध्यक्ष नीतेश रंजन, धर्मांशु, रवि कुमार, अजय कुमार, विपुल विक्रम, नीरज नयन, अजय कुमार साहू, सुमित कुमार, राहुल कुमार, प्रभात कुमार, विक्रांत कुमार, जयशंकर कुमार, रवि ज्योति, विकास कुमार, आनंद कुमार, अमितेश कुमार और गौरव कुमार सहित विभिन्न प्रखंडों के शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद थे。
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