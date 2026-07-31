Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: शिक्षकों के जबरन तबादले के विरोध में डीईओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापनली और ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग रेशनलाइजेशन नीति पर उठाए सवाल फोटो 15,स्थानांतरण के विरोध में डीईओ कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते बिहार...

Begusarai News: शिक्षकों के जबरन तबादले के विरोध में डीईओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन

Begusarai News: लाखो, निज प्रतिनिधि। रेशनलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों के जबरन स्थानांतरण के विरोध में बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के बैनर तले शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय के समक्ष शिक्षकों ने प्रतिरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।

शिक्षकों की मांग

बाद में शिक्षकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए गोपगुट के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार समानुपातीकरण के नाम पर शिक्षकों का जबरन स्थानांतरण कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार मानक बदलकर कभी कक्षावार तो कभी छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता तय की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों से हटाया जा रहा है। इससे शिक्षकों में व्यापक असंतोष है।

आंदोलन की भविष्य की योजनाएं

उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर ऐच्छिक स्थानांतरण की बात करती है, जबकि दूसरी ओर मौजूदा नीति के तहत शिक्षकों को दबावपूर्वक स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका प्रतिकूल असर विद्यालयों में पढ़ाई पर पड़ेगा और कक्षावार शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने से संयुक्त कक्षाएं चलानी पड़ेंगी, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। कार्यकारी जिला महासचिव अभिषेक रंजन ने कहा कि शिक्षक एवं छात्र विरोधी रेशनलाइजेशन नीति के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से कक्षावार शिक्षकों की आवश्यकता को आधार बनाकर मानक निर्धारित करने तथा ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन में कार्यकारी जिलाध्यक्ष नीतेश रंजन, धर्मांशु, रवि कुमार, अजय कुमार, विपुल विक्रम, नीरज नयन, अजय कुमार साहू, सुमित कुमार, राहुल कुमार, प्रभात कुमार, विक्रांत कुमार, जयशंकर कुमार, रवि ज्योति, विकास कुमार, आनंद कुमार, अमितेश कुमार और गौरव कुमार सहित विभिन्न प्रखंडों के शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद थे。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार राज्य शिक्षकों के संघ का प्रदर्शन कब हुआ?
यह प्रदर्शन शुक्रवार को हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।