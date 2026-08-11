Begusarai News: आयुर्वदिक कॉलेज में 208 बच्चों को पिलायी गई स्वर्ण प्राशन की खुराक
Begusarai News: बेगूसराय में राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय में स्वर्णप्राशन अभियान के तहत 208 बच्चों को औषधि दी गई। प्राचार्य ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वर्णप्रशन की दवा महाविद्यालय के रसायनज्ञों द्वारा बनाई जा रही है और इससे बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक सक्षमता में सुधार होता है।
Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय- सह- चिकित्सालय में मंगलावर को स्वर्णप्राशन अभियान के तहत 208 बच्चों को स्वर्ण प्राशन के दवा की खुराक पिलाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य ने किया। प्राचार्य ने कहा कि स्वर्ण प्राशन अभियान बेगूसराय आयुर्वेद कॉलेज का एक महात्वाकांछी कार्यक्रम है।
स्वर्ण प्राशन की दवा
स्वर्णप्रशन अभियान के प्रभारी महाविद्यालय की उपाधीक्षक डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा ने कहा कि स्वर्ण प्राशन की दवा हमारे महाविद्यालय के अंदर हमारे रासशास्त्रियों के द्वारा तैयार की जाती है ,इसलिए यह उच्च गुणवत्ता वाली होती है। इस कार्य के तहत हम बच्चों को सोने के भस्म से बनी दवा की दो बूंद की खुराक पिलकर उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से सबल बनाने का काम करते हैं। यह प्रयोग में देखा गया है कि स्वर्णप्राशन की छह खुराक पिए बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। साथ ही उनकी मेधा शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती है।
कार्यक्रम में सहयोग
बाल रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. राजीव कुमार शर्मा, बाल रोग प्रभारी डॉ. ओमप्रकाश द्विवेदी, डॉ. राम नंदन सहनी आदि थे। इस कार्यक्रम को संचालित करने में संगीता कुमारी, डाली सिंन्ह, रंजना कुमारी, संगीता कुमारी, संजू कुमारी, नीलू कुमारी आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। स्वर्ण प्राशन की दवा के निर्माण में ड्डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मो. जहीर आलम, पंकज कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिन्हा, आदि के सहयोग से यह औषधि तैयार हो सकी।
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