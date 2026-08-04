Begusarai News: शहर स्थित एक दुकान के अंदर मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत

Begusarai News: परिजनों में मचा कोहराम, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोपमद किया फोटो-11, शहर के ट्रैफिक चौक के समीप मंगलवार की सुबह मृतक के रोते-बिलखते परिजन। बेगूसराय, निज

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। शहर के ट्रैफिक चौक के समीप फलमंडी स्थित सुखदेव ऑटो सर्विस दुकान में संदिग्ध स्थिति में एक मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का शव पेट के बल पड़ा था। पैर किरन से बाहर तो शरीर का पूरा भाग कमरे के अंदर था। मृतक 45 वर्षीय मो. जफ़र था। वह वीरपुर थाना क्षेत्र के कारीचक गांव निवासी मो. कैसर का पुत्र था। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। फलमंडी के समीप दुकान के अंदर शव मिलने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गयी।

पत्नी का आरोप घटना की सूचना पर मृतक की पत्नी अफसाना खातून बच्चे के साथ दुकान पर आयी। पति का शव देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगी। रोते बिलखते मृतक की पत्नी ने अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी ने बताया कि मो. खुर्शीद की दुकान में वह मजदूरी करता था। सोमवार की रात फोन कर बोला गया था कि बेटा को भेज दीजिये। पिता बीमार है। लेकिन मंगलवार कि सुबह सूचना दी गयी कि उनकी मौत हो गयी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में कोई करंट से लगने से तो कोई शराब पीने से मौत होने की बात कर रहे थे। मृतक के गांव का रहने वाला जो वभनगामा पंचायत का मुखिया बताते हुए ऑन कैमरा बोला कि वह शराबी था। अधिक शराब पीने से हार्ट अटैक से मौत हो गयी। किसी निर्दोष को फंसाने की जरूरत नहीं है।

पुलिस की कार्रवाई घटना कि सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अब पोस्टमार्टमरिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा होगा। मजदूर को किसी ने हत्या कर शव को दुकान के अंदर छोड़ दिया या किसी अन्य कारण से उनकी मौत हो गयी। रिपोर्टर:मनोज सहनी