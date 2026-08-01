Begusarai News: सभी खाद का पर्याप्त स्टॉक, कालाबाजारी करने वाले पर होगी कार्रवाईः डीएओ

Begusarai News: खरीफ सीजन के लिए 49 हजार 300 मीट्रिक रसायनिक उर्वरक की आवश्यकताउर्वरक की 2800 मीट्रिक टन की आवश्यकता का अनुमान है। इस प्रकार जिले के किसानों के लिए कुल 49 हजार 300 मीट्रिक टन रसायनिक उर्वरक की...

Begusarai News: सिंघौल,निज संवाददाता। जिले में करीब 70 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसल की खेती की जाती है। ऐसे में जिला कृषि विभाग इन खेती के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का दावा किया है।

उर्वरक की आवश्यकता जिला कृषि अधिकारी अभिषेक रंजन ने हिंदुस्तान को बताया कि खरीफ सीजन में यूरिया 24 हजार मीट्रिक टन, डीएपी की 13 हजार, एनपीके छह हजार, एमओपी 3500 मीट्रिक टन और एसएसपी रसायनिक उर्वरक की 2800 मीट्रिक टन की आवश्यकता का अनुमान है। इस प्रकार जिले के किसानों के लिए कुल 49 हजार 300 मीट्रिक टन रसायनिक उर्वरक की आवश्यकता है।

उर्वरक का स्टॉक डीएओ ने बताया कि इनमें से अभी सभी रासायनिक खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं। डीएओ अभिषेक रंजन के अनुसार अभी जिले में यूरिया का स्टॉक 10893 मीट्रिक टन, डीएपी 8419 एमटी, एनपीके 11089 एमटी, एमओपी 1987 एमटी और एसएसपी का स्टॉक 3114 मीट्रिक टन है। डीएओ ने कहा कि आगे भी खाद की रैक लगातार प्राप्त होने की उम्मीद है और किसानों को खाद की कमी नहीं होगी।

खाद दुकान का निरीक्षण डीएओ अभिषेक रंजन ने कहा कि जिले में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद दुकान का लगातार औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। ताकि दुकानदारों के द्वारा फर्जी तरीकों से खाद की बिक्री दिखा कर स्टॉक की हेराफेरी नहीं हो सके। गौरतलब है कि जिले में खाद की कालाबाजारी में कई बड़े व्यापारी के शामिल होने के सबूत समय-समय पर मिलते रहे हैं। इन दुकानों के लाइसेंस निलंबित और बर्खास्त करने की कार्रवाई भी पूर्व में हुई है। डीएओ ने कहा कि सभी खाद का पर्याप्त स्टॉक सभी प्रखंड में उपलब्ध है। यदि कोई समस्या हो तुरंत स्थानीय कृषि अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।