Begusarai News: बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्य का निधन
Begusarai News: मंसूरचक के राजकीयकृत टी.पी.सी. उच्च विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक रामाज्ञा चौधरी का आकस्मिक निधन हो गया। शिक्षकों और संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षकों ने उनके कुशल प्रबंधन और शिक्षा में योगदान की सराहना की। उनके निधन से संगठन में क्षति हुई है।
Begusarai News: मंसूरचक। राजकीयकृत टी.पी.सी.उच्च विद्यालय नया टोल मंसूरचक के सेवानिवृत्त शिक्षक सह बिहार माध्यमिक शिक्षक के सदस्य रामाज्ञा चौधरी का गुरूवार की सुबह आकस्मिक निधन उनके आवास पर हो गया। उनके निधनोपरान्त माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.सुरेश प्रसाद राय,जिला माध्यमिक शिक्षक बेगूसराय के अध्यक्ष उमानंद चौधरी, सचिव रंजीत कुमार,सदस्य राज्य कार्य समिति डॉ.सुदर्शन कुमार,तेघडा़ अनुमंडल सचिव पंकज कुमार,मंसूरचक प्रखंड सचिव धर्मेंद्र कुमार आदि ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा झंडा,चंदन लकड़ी,पुष्प माला चढ़ा श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.सुरेश प्रसाद राय ने कहा कि श्री चौधरी कुशल प्रशासक के साथ-साथ अपने विषय के योग्य शिक्षक थे।
जिला माध्यमिक शिक्षक संघ, बेगूसराय के अध्यक्ष उमानंद चौधरी ने कहा कि रामाज्ञा चौधरी जी के निधन से सांगठनिक क्षति हुई है। जिला माध्यमिक शिक्षक संघ बेगूसराय के उपाध्यक्ष भगीरथ प्रसाद राय आदि ने शोक संवेदना व्यक्त की।
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