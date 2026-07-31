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Begusarai News: दो माह की गर्भवती महिला के पेट से निकला ढाई किलो का सिस्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: पेट के अंदर दो बड़े गोले रहने की वजह से दर्द से परेशान के बीच हो गयी गर्भवती

Begusarai News: दो माह की गर्भवती महिला के पेट से निकला ढाई किलो का सिस्ट

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में शुक्रवार को 29 वर्षीया रीता देवी के पेट का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर करीब ढाई kilo का सिस्ट निकाला गया। मरीज चेरियाबरियापुर की रहने वाली है। मरीज की जान बचाने के लिए उनकी सहमति से गर्भ में पल रहे दो माह के शिशु को निकालकर सफाई की गयी। साथ उनका फैमली प्लानिंग भी किया गया। इससे महिला मरीज की जान बची।

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सदर अस्पताल का योगदान

सामान्य प्रश्न

रीता देवी का ऑपरेशन क्यों किया गया?
रीता देवी का ऑपरेशन पेट में मौजूद ढाई किलो का सिस्ट निकालने के लिए किया गया।
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