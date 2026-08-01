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Begusarai News: कांवरियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने की तैयारी पूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: वीरपुर में श्रावणी मेला के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए बैठक हुई। बीडीओ पंकज कुमार शक्तिधर ने कहा कि सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। कांवरियों के जत्थे को जल लेकर हरिगिरिधाम के लिए भेजा जाएगा और कैम्प्स की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी।

Begusarai News: कांवरियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने की तैयारी पूरी

Begusarai News: वीरपुर,निज संवाददाता। श्रावणी मेला के सफल,सुचारू व सुरक्षित आयोजन को लेकर शनिवार को प्रखंड कार्यालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता बीडीओ पंकज कुमार शक्तिधर ने की। उन्होंने कहा कि मेला की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कांवरियों का जत्था सिमरिया से जल लेकर हरिगिरिधाम के लिए प्रस्थान करेगा। उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए प्रखंड प्रशासन जरूरी कदम उठा रहा है। चिह्नित किए गए अलग-अलग स्थानों पर कैम्प लगाए जा रहे हैं। यहां पुलिस सहायता केंद्र,स्वास्थ्य किट,पेयजल समेत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। कैम्प में प्रखंड और अंचल कार्यालय के कर्मियों व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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इसके अलावा सड़कों पर प्रकाश,महिला-पुरूष शौचालय व आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। सीओ भाई बीरेंद्र ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। रविवार को समय से सभी कर्मी निर्धारित स्थल पर मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रखंड सहकारिता अधिकारी विजय मालाकर,एसबीएम शबनम कुमारी,प्रमुख प्रतिनिधि अमृतेश कुमार,उप प्रमुख सुबोध पासवान,स्वच्छता पर्यवेक्षक सत्यम कुमार आदि मौजूद थे।

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