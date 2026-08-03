Begusarai News: संकुल स्तरीय मंडे मेगा क्विज आयोजित
Begusarai News: भगवानपुर में सीआरसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित मंडे मेगा क्विज में कक्षा 1 से 12 के बच्चों ने भाग लिया। विभिन्न कक्षाओं से चयनित विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये सभी बच्चे प्रखंड स्तरीय क्विज में हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षकों की उपस्थिति रही।
Begusarai News: भगवानपुर। सीआरसी उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहदौली, महेशपुर, दहिया सहित विभिन्न स्कूलों में सोमवार को संकुल स्तरीय मंडे मेगा क्विज आयोजित किया गया। क्विज में वर्ग प्रथम से वर्ग 12 के स्कूलों से चयनित बच्चों ने भाग लिया। प्रथम वर्ग से मेहदौली की रोशनी, क्लास 2 से हंडालपुर से करिश्मा, क्लास 3 से बगरस से दिव्या रानी, क्लास 4 से हंडालपुर से सृष्टि, क्लास 5 से मेहदौली की गरिमा साक्षी, क्लास 6 से मेहदौली से दीपेश कुमार, क्लास 7 से मेहदौली के राजू कुमार, क्लास 8 से भरडीहा की शारदा, क्लास 9 से हाई स्कूल मेहदौली के दिव्यांशु, क्लास 10 से उत्कर्ष कुमार, क्लास 11 से रोनी, क्लास 12 से उर्वशी साह व ऋतु राज ने प्रथम स्थान हासिल किया।
ये सभी बच्चे प्रखंड स्तरीय मंडे मेगा क्विज में भाग लेंगे। मौके पर संचालक कृष्ण कुमार, संजीव कुमार, समन्वयक अशोक कुमार सिंह, मो रईसुद्दीन, शिक्षक शानू, अमित, नितेश, प्रभात, स्मृति, ज्योति, अनिल आदि मौजूद थे।
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