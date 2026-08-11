Begusarai News: बच्चों ने प्रस्तुत की सात युवा शहीदों की झांकी
Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी) में बच्चों ने सात युवा शहीदों की झांकी प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में युवा शहीदों के बलिदान और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई। शहीद स्मारक का भी उल्लेख किया गया जहां उन शहीदों की प्रतिमाएं हैं। विद्यालय परिवार ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी),एक संवाददाता। बरौनी प्रखंड अंतर्गत गढ़हरा मध्य विद्यालय में मंगलवार को बच्चों ने सात युवा शहीदों की झांकी प्रस्तुत की जिसे देख दर्शक काफी प्रभावित हुए। इस मौके पर चेतना सत्र में आशिया परवीन, सुमायरा खातून, पल्लवी कुमारी, आयुषी कुमारी, मंतशा परवीन,आरुषि कुमारी आदि ने सात युवा शहीदों के बारे में विस्तार से बताया।
कार्यक्रम में झांकी प्रस्तुतिकरण
इसके बाद छात्राओं में आलोक कुमार,प्रीत कुमार,कृष्ण मोहन,मिट्ठू कुमार,चंदन कुमार,परीक्षित,ऋषभ कुमार ने झांकी प्रस्तुत की। एचएम सिकंदर कुमार पासवान,कुमारी सुमित्रा,अंकिता मिश्रा,सुधीर वर्मा,मो खालिद सैफुल्लाह रहमानी,संगीता कुमारी,ऊषा कुमारी आदि ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे बताया। कहा कि 11 अगस्त 1942 को पटना में छात्रों और युवाओं ने सचिवालय भवन पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में सात छात्रों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
शहीदों की स्मृति
इन सात शहीदों को बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में विशेष सम्मान प्राप्त है। इस घटना की स्मृति में पटना में शहीद स्मारक बनाया गया है। इसमें उन सात युवाओं की प्रतिमाएं हैं जो हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यह स्मारक आज भी बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन और युवाओं के बलिदान की याद दिलाता है। सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले सात युवाओं के नाम थे-उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, रामगोविंद सिंह, इन्हें विद्यालय परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।