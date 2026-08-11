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Begusarai News: निबंध में अंशु व पेंटिंग में लक्ष्मी ने जीता प्रथम पुरस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: गढ़पुरा में 'मेरा भारत मेरा संकल्प' प्रतियोगिता में पीएम श्री मध्य विद्यालय, मछराहा रजौड़ की अंशु कुमारी ने निबंध में और लक्ष्मी कुमारी ने पेंटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विभिन्न मध्य विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया।

Begusarai News: निबंध में अंशु व पेंटिंग में लक्ष्मी ने जीता प्रथम पुरस्कार

Begusarai News: गढ़पुरा। मेरा भारत मेरा संकल्प विकसित भारत 2047 में पीएम श्री मध्य विद्यालय, मछराहा रजौड़ की छात्रा अंशु कुमारी निबंध में और लक्ष्मी कुमारी ने पेंटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त की है। इस संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में मध्य विद्यालय देवड़ा, मध्य विद्यालय सकरा, मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर और मध्य विद्यालय मछराहा रजौड़ के बच्चों ने भाग लिया।

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