Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: हड़ताल से गली-मोहल्ले में फैलने लगी है बदबू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: तेघड़ा में पिछले चार दिनों से सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी है, जिससे बाजार और गलियों में बदबू और गंदगी फैल गई है। सफाईकर्मियों का आरोप है कि वेतन न बढ़ाए जाने और सुविधाओं की कमी के चलते उन्होंने हड़ताल की। नगर परिषद के सभी 52 सफाईकर्मियों ने धरना शुरू किया है।

Begusarai News: हड़ताल से गली-मोहल्ले में फैलने लगी है बदबू

Begusarai News: तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। पिछले चार दिनों से सफाईकर्मियों की हड़ताल से बाजार और गली-मोहल्ले बदबूदार और बदसूरत होते जा रहे हैं। जहां-तहां कूड़े का ढेर, मक्खियां भिन्न भिन्न करतीं तथा जानवरों द्वारा कचरे पर फेंके सामान खाने का दृष्य देख रास्ते से गुजरने वाले लोग असहज हो जाते हैं। लोग नाक पर रूमाल रखकर चलने को मजबूर हो जाते हैं। सफाईकर्मियों का आरोप है कि न तो उनका वेतन बढ़ाया जा रहा है और न कोई सुविधा ही दी जा रही है। इससे वे हड़ताल पर डटे हुए हैं। गौरतलब है कि नगर परिषद के सभी 52 सफाईकर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: चौथे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे सफाईकर्मी

इससे तेघड़ा बाजार और अन्य वार्डों में जहां तहां कचरे का ढेर जमा होने लगा है। सफाईकर्मी संघ के अरविंद महाराज ने बताया कि मांगों को लेकर सफाईकर्मी हड़ताल पर हैं लेकिन अब तक वार्ता के लिए भी कोई पहल नहीं की गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Teghra Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।