Begusarai News: हड़ताल से गली-मोहल्ले में फैलने लगी है बदबू
Begusarai News: तेघड़ा में पिछले चार दिनों से सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी है, जिससे बाजार और गलियों में बदबू और गंदगी फैल गई है। सफाईकर्मियों का आरोप है कि वेतन न बढ़ाए जाने और सुविधाओं की कमी के चलते उन्होंने हड़ताल की। नगर परिषद के सभी 52 सफाईकर्मियों ने धरना शुरू किया है।
Begusarai News: तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। पिछले चार दिनों से सफाईकर्मियों की हड़ताल से बाजार और गली-मोहल्ले बदबूदार और बदसूरत होते जा रहे हैं। जहां-तहां कूड़े का ढेर, मक्खियां भिन्न भिन्न करतीं तथा जानवरों द्वारा कचरे पर फेंके सामान खाने का दृष्य देख रास्ते से गुजरने वाले लोग असहज हो जाते हैं। लोग नाक पर रूमाल रखकर चलने को मजबूर हो जाते हैं। सफाईकर्मियों का आरोप है कि न तो उनका वेतन बढ़ाया जा रहा है और न कोई सुविधा ही दी जा रही है। इससे वे हड़ताल पर डटे हुए हैं। गौरतलब है कि नगर परिषद के सभी 52 सफाईकर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं।
इससे तेघड़ा बाजार और अन्य वार्डों में जहां तहां कचरे का ढेर जमा होने लगा है। सफाईकर्मी संघ के अरविंद महाराज ने बताया कि मांगों को लेकर सफाईकर्मी हड़ताल पर हैं लेकिन अब तक वार्ता के लिए भी कोई पहल नहीं की गई है।
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