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Begusarai News: बाबा हरिगिरिधाम में एसडीएम ने की दंडाधिकारीयों के साथ बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: फोटो नं.04,बाबा हरिगिरिधाम में शनिवार को बैठक को संबोधित करते एसडीएम सन्नी कुमार सौरव व अन्य।

Begusarai News: बाबा हरिगिरिधाम में एसडीएम ने की दंडाधिकारीयों के साथ बैठक

Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। प्रखंड में स्थित बाबा हरिगिरिधाम मंदिर परिसर में शनिवार को श्रावणी मेला में सोमवारी की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दंडाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम सन्नी कुमार सौरव ने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही करने वाले दंडाधिकारीयों की नौकरी भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट को पुलिस अधिकारी के साथ जाकर देख लें। रविवार को दो बजे दिन से सोमवार को दो बजे दिन तक गढ़पुरा बाजार में दो चक्के वाहन के अलावा सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। भीड़ को नियंत्रित करना दंडाधिकारियों का जवाबदेही होगी। कांवर और दंड प्रणाम देकर आने वाले लोगों के लिए विशेष सुविधा देनी होगी।

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अगर कोई दंडाधिकारी अपना ड्यूटी नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी कुंदन कुमार ने कहा कि मंदिर परिसर में सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। मौके पर बखरी नगर परिषद् के कार्यपालक अधिकारी प्रफ्फुल चन्द्र यादव, बीडीओ अखिलेश्वर कुमार, डीपीआरओ समीक्षा झा, सीओ लवकुश कुमार, सीडीपीओ अनूप जयसवाल, बीएओ ओमप्रकाश यादव, एमओ गोविंद कुमार, बीएसओ बिहारी लाल शर्मा , इंस्पेक्टर राम कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष राहुल कुमार आदि थे। रिपोर्टर:अग्निवेश वत्स

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