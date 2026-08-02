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Begusarai News: नाग का प्रदर्शन करने वालों पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: तेघड़ा के एसडीएम नीरज कुमार सिन्हा ने नाग पंचमी के दौरान मेला और सार्वजनिक स्थानों पर सांपों के प्रदर्शन पर सख्ती से रोक लगाने की घोषणा की है। सभी थानाध्यक्षों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Begusarai News: नाग का प्रदर्शन करने वालों पर होगी कार्रवाई

Begusarai News: तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। एसडीएम नीरज कुमार सिन्हा ने कहा है कि नाग पंचमी में मेला और सार्वजनिक स्थानों पर सांपों या अन्य जानवरों का प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरूद्ध पूरी सख्ती बरती जाएगी। एसडीएम ने इस संबंध में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सार्वजनिक स्थान पर नाग जैसे जहरीले सांपों अथवा अन्य किसी भी जानवर का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत तत्काल विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम के इस आदेश को तेघड़ा थाना की शांति समिति की बैठक में भी दोहराया गया। एसडीएम ने बताया कि सांप भी एक जानवर है। उसका प्रदर्शन करना गैरकानूनी है।

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