Begusarai News: श्रीमद भागवत कथा का समापन
Begusarai News: दौलतपुर पंचायत के चलकी गांव में 17 जुलाई से शुरू हुई श्री मद भागवत कथा का समापन गुरुवार को हुआ। कथावाचक सुशील माधव दास को आयोजक राम लखन दास ने सम्मानित किया। इस सात दिवसीय कथा के दौरान गांव में भक्तिमय वातावरण बना रहा और स्थानीय लोगों ने इसका आनंद लिया।
Begusarai News: खोदावंदपुर, निज संवाददाता। दौलतपुर पंचायत के चलकी गांव में विगत 17 जुलाई से शुरू श्री मद भागवत कथा का समापन गुरवार को हो गया। इस मौके पर बृंदावन से आए कथावाचक सुशील माधव दास को कार्यक्रम के आयोजक राम लखन दास द्वारा अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण राजेंद्र महतो ,हीरा महतो, पूर्व मुखिया बाबू प्रसाद यादव,सेवानिवृत शिक्षक राम कृष्ण पोद्दार ,राम जीवन पंडित ,अरुण मुंशी ,राम चंद्र पंडित आदि ने बताया कि सात दिवसीय भागवत कथा के आयोजन से पूरा गांव का वातावरण भक्तिमय रहा। इस कार्यक्रम दौरान क्षेत्र के लोगों ने भक्तिरस की धारा में डुबकी लगाई और इसका आनंद उठाया।
समापन कार्यक्रम में कथावाचक ने कहा कि मिथिला की पावन धरती पर आकर भागवत कथा सुनाने का उन्हें सौभाग्य मिला। यह उनके लिए अत्यंत गौरव की बात हुई। इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक समेत ग्राम वासियों को धन्यवाद दिया।
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