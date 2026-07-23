Begusarai News: नयागांव सिंहपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एनएमएमएस के लिए कक्षाएं आरंभ
Begusarai News: कक्षा आठ के मेधावी विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए दी जाती है छात्रवृत्ति
Begusarai News: मटिहानी, एक संवाददाता। ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मटिहानी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नायगांव सिंहपुर में विशेष तैयारी कक्षाओं का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन
कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं आईएमए बेगूसराय के सचिव डॉ. पंकज कुमार सिंह तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका संयोगिता कुमारी, शिक्षक रिक्की कुमार, जयमाला, बिंदा, साकेत, प्रीतम, श्रीराम, अमीषा सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं, कक्षा आठ के छात्र-छात्राएं एवं अभिभावक मौजूद रहे। डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत, अनुशासन और नियमित अध्ययन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।
प्रधानाध्यापक का संदेश
प्रधानाध्यापक राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से कक्षा आठ के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का लक्ष्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस परीक्षा में सफल बनाकर विद्यालय और जिले का नाम रोशन करना है।
शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन
कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को परीक्षा के स्वरूप, तैयारी की रणनीति एवं सफलता के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। रिपोर्टर:विक्रम कुमार
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।