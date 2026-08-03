Begusarai News: एसपी ने छौड़ाही थाने का किया निरीक्षण
Begusarai News: छौड़ाही थाना का निरीक्षण करते हुए एसपी ने आम नागरिकों की शिकायतें सुनीं। एक लड़की ने अपने प्रेमी द्वारा घर से निकाल दिए जाने की शिकायत की। एसपी ने थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई करने और लड़की को बेगूसराय महिला थाना में वाद दायर कराने का निर्देश दिया।
Begusarai News: छौड़ाही, निज संवाददाता। एसपी ने सोमवार को छौड़ाही थाना का निरीक्षण किया। सोमवार की दोपहर लगभग ढाई बजे एसपी थाना परिसर पहुंचे। वहां उपस्थित कुछ फरियादियों की शिकायत सुनी। उसके बाद थाना कक्ष में लंबित अभिलेखों की देर शाम तक जांच की। जांच के क्रम में थाना पहुंची गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कुंवर टोल की लड़की विभा कुमारी ने छौड़ाही पंचायत के शिवनगर निवासी अपने प्रेमी अनुज कुमार पे रामदेव महतो पर घर से निकाल देने की शिकायत एसपी से की। एसपी ने थानाध्यक्ष को रिसिविंग देने की बात कही। उन्होंने लड़की व उसके परिजनों को बेगूसराय महिला थाना में वाद दायर कराने की बात कही।
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