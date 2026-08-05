Begusarai News: बिजली की बचत के साथ स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा अहम: डीएम
Begusarai News: लीड पेज 5::::::::: किया गया ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण फोटो नं.02, बरौनी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय परिसर में बुधवार को आयोजित सोलर मेला कार्यक्रम को संबोधित करते डीएम श्रीकांत शास्त्री। बरौनी, निज...
Begusarai News: बरौनी, निज संवाददाता। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सौजन्य से बरौनी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यालय परिसर में बुधवार को सौर ऊर्जा के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने व प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर सोलर मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य
मुख्य अतिथि जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने सौर ऊर्जा के महत्व पर विस्तृत रुप से प्रकाश डालते हुए आम उपभोक्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में रूफटॉप सोलर अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा बिजली की बचत के साथ स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोलर मेले में विभिन्न सोलर वेंडरों व बैंक प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। वेंडरों द्वारा उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर पैनल, स्थापना प्रक्रिया, लागत व योजना के तहत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई। बैंक प्रतिनिधियों द्वारा सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्ध ऋण व वित्तीय सुविधाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा मेले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया, रूफटॉप सोलर लगाने से होने वाली संभावित बिजली बचत व योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में उपभोक्ताओं को विस्तृत रुप से जानकारी दी गई।
उपभोक्ताओं का उत्साह
उपभोक्ताओं में रूफटॉप सोलर के प्रति दिखा उत्साह सोलर मेले के दौरान उपभोक्ताओं में रूफटॉप सोलर के प्रति उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान कुल 64 उपभोक्ताओं का ऑन- द-स्पॉट पंजीकरण किया गया। पंजीकृत उपभोक्ताओं को आगे की प्रक्रिया, सोलर सिस्टम की स्थापना व योजना के तहत मिलने वाले लाभ के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। मौके पर विद्युत आपूर्ति अंचल बेगूसराय के संतोष कुमार, बरौनी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता रंजन कुमार देव, बेगूसराय विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सूरज कुमार वर्मा, सहायक विद्युत अभियंता विष्णुकांत पंडित, जेई संजीव कुमार, रंजीत कुमार, मुन्ना कुमार, भगवानपुर केशव कुमार, नितेश कुमार, बलराम कुमार, बलजीत कुमार, ऋषिकेश कुमार, सरिता कुमारी, गोरेलाल कुमार, पंकज कुमार, कन्हैया कुमार, नीरज कुमार, अजीत झा सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। विदित हो कि सोलर मेले के आयोजन से क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा व प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने व योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रिपोर्टर:अमित मिश्र
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