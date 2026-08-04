Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: बरौनी में सोलर मेला का आज होगा आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बरौनी में 5 अगस्त को सोलर मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला सौर ऊर्जा से संबंधित योजनाओं और पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी देने के लिए होगा। लोगों को इस मेले में लाभ और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी साझा की जाएगी।

Begusarai News: बरौनी में सोलर मेला का आज होगा आयोजन

Begusarai News: बरौनी। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बरौनी कार्यालय परिसर में 5 अगस्त यानी बुधवार को सोलर मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में सौर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न योजनाओं व पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी लाभ व अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी लोगों के बीच साझा की जाएगी।

ये भी पढ़ें:300 यूनिट फ्री बिजली और मोटी सब्सिडी, मोदी सरकार की जबरदस्त है यह स्कीम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।