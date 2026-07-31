Begusarai News: बच्चों को नहीं मिल रहा स्मार्ट क्लास का समुचित लाभ
Begusarai News: तेघड़ा में स्कूलों की स्मार्ट क्लासें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रही हैं। डिजिटल डिस्प्ले और बोर्ड उपलब्ध हैं, लेकिन उचित सुविधाओं और शिक्षकों की कमी है। सरकार ने प्रयास किए हैं, पर स्मार्ट क्लासेस व्यवस्थित नहीं हैं। छात्रों का अनुभव सकारात्मक है, लेकिन कक्षाएं नियमित नहीं चल रही हैं।
Begusarai News: तेघड़ा। स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा बच्चों को नहीं मिल रही है। इससे बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि हाईस्कूलों में डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल बोर्ड, पाठ्यक्रम और अन्य सामग्रियां दी जाती हैं लेकिन अधिकतर स्कूलों में यह केवल सजावट की वस्तु बनी हुई है। न तो समुचित बिजली सुविधा उपलब्ध है और न बेहतर शिक्षक ही हैं। गौरतलब है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ देखें और सीखें तथा वर्ग में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में स्मार्ट क्लास को भी शुरू किया गया।
स्थानीय ओमर हाई स्कूल एवं राष्ट्रीय स्कूल में स्मार्ट क्लास तो शुरू हुए लेकिन व्यवस्थित नहीं चलाए जा रहे हैं। इससे बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है। कई बच्चों ने बताया कि स्मार्ट क्लास में दूरदराज के शिक्षकों द्वारा बेहतर पढ़ाई का मौका मिलता लेकिन सुदृढ़ व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्रायः क्लास नहीं हो पा है। श्री विश्वेश्वर राष्ट्रीय इंटर विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि सप्ताह में दो दिन स्मार्ट क्लास लिया जाता है। स्मार्ट क्लास में बच्चे अधिक तन्मयता से पढ़ते भी हैं।
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