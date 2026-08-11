Begusarai News: दूध व गंगाजल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक
Begusarai News: पैनल:::::::फोटो नं. 14, बीहट के विश्वनाथ मंदिर में शिव शृंगार के उपरांत आरती करते पीठासीन आचार्य राजकिशोर शरण जी महाराज।
Begusarai News: बीहट। सावन की दूसरी सोमवारी पर अहले सुबह से लेकर देर शाम तक शिवालयों में जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा। सोमवार शाम बीहट के विश्वनाथ मंदिर में करीब पांच मन दूध तथा गंगाजल से पीठासीन आचार्य राजकिशोर शरण जी महाराज के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। मिट्टी के घड़े से गंगाजल व दूध शिवलिंग पर अर्पित किये गये। वहीं, बीहट के ही हरिहर बाबा मंदिर में रूद्राभिषेक के उपरांत फूल व बेलपत्र से शिवलिंग का मनमोहक शृंगार किया गया।
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