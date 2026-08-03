Begusarai News: झमटिया घाट पर शिवभक्तों की उमड़ी भीड़

Begusarai News: बोल बम के नारे से गूंज रहा झमटिया घाटए पैदल प्रस्थान कर रहे श्रद्धालु फोटो नं.24,सावन की पहली सोमवारी को लेकर झमटिया घाट पर गंगाजल भरने कांवरियों की उमड़ी भीड़। बछवाड़ा, निज संवाददाता। सावन की पहली...

Begusarai News: बछवाड़ा, निज संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को लेकर झमटिया घाट पर गंगाजल भरने शिव भक्तों का तांता लगने लगा है। बड़ी संख्या में शिव भक्तों का जत्था रविवार से ही गंगाजल भरकर बेगूसराय व समस्तीपुर जिले के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए प्रस्थान करते रहा। गंगाजल भरने पधारे कांवरियों की भीड़ के बीच झमटिया घाट व आसपास का इलाका बोल बम के नारे से गुंजायमान होने लगा है।

कांवरियों का जत्था कांवरियों का जत्था गंगाजल भरकर समस्तीपुर जिले के थानेश्वर स्थान, विद्यापति धाम व भिरहा नीलकंठ धाम, दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान व बेगूसराय जिले के बाबा हरिगिरी धाम समेत विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने पांव- पैदल रवाना हुआ। दूसरी तरफ झमटिया घाट स्थित गंगा बाया नदी में जलकुंभी के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई शिव भक्तों ने बताया कि उन्हें जलकुंभी हटाकर नदी में डुबकी मारने की नौबत बनी थी।

प्रशासन के इंतजाम इधर, प्रशासन की ओर से झमटिया पुल से स्नान घाट तक रिंग बांध पर बांस- बल्ले से घेराबंदी कर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। झमटिया स्नान घाट व पहुंच पथों में रोशनी की व्यवस्था की गई है। सीओ प्रीतम कुमार गौतम ने बताया कि झमटिया घाट पर श्रद्धालुओं को सीढ़ी घाट छोड़कर नदी में अन्य कहीं भी उतरने पर पाबंदी लगाई गई है। सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को देखते हुए नाव के साथ नाविक की भी तैनाती की गई है। राष्ट्रीय उच्च पथ 122 पर कांवरियों की सुरक्षा को देखते हुए जगह-जगह दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात किए गए हैं。