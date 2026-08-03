Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: पिकअप वैन के धक्के से साइकिल सवार जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: खोदावन्दपुर में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक मो. लुकमान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे निजी क्लीनिक में भर्ती कराया। यह घटना सोमवार को हुई जबकि लुकमान अपने घर से काम के लिए जा रहे थे। पिकअप वैन चालक मौके से फरार हो गया।

Begusarai News: पिकअप वैन के धक्के से साइकिल सवार जख्मी

Begusarai News: खोदावन्दपुर। बेगूसराय-रोसड़ा एसएच-55 पर मिर्जापुर गांव के निकट सोमवार की सुबह एक अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में जख्मी को इलाज के लिए निजी क्लीनिक में भर्ती कराया। जख्मी की पहचान बाड़ा पंचायत के मिर्जापुर गांव निवासी मो. लुकमान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह मो. लुकमान अपने घर से किसी काम से साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वैन उसे ठोकर मार कर फरार हो गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Accident Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।