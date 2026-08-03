Begusarai News: पिकअप वैन के धक्के से साइकिल सवार जख्मी
Begusarai News: खोदावन्दपुर में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक मो. लुकमान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे निजी क्लीनिक में भर्ती कराया। यह घटना सोमवार को हुई जबकि लुकमान अपने घर से काम के लिए जा रहे थे। पिकअप वैन चालक मौके से फरार हो गया।
Begusarai News: खोदावन्दपुर। बेगूसराय-रोसड़ा एसएच-55 पर मिर्जापुर गांव के निकट सोमवार की सुबह एक अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में जख्मी को इलाज के लिए निजी क्लीनिक में भर्ती कराया। जख्मी की पहचान बाड़ा पंचायत के मिर्जापुर गांव निवासी मो. लुकमान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह मो. लुकमान अपने घर से किसी काम से साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वैन उसे ठोकर मार कर फरार हो गया।
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